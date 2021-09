Gravi danni alla pista di atletica all’interno del campo sportivo comunale di piazza Cagliari a Porto Torres. La struttura sportiva torna ad essere protagonista, questa volta non per gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti ma per i danneggiamenti subiti a seguito dei lavori di riqualificazione all’interno della cittadella.

Durante gli interventi per il ripristino del manto erboso del campo di calcio, i mezzi utilizzati dalla ditta incaricata dal Comune al rifacimento dell’impianto di irrigazione, il diserbo e la ripiantumatura dell’erba, durante le manovre, hanno attraversato e schiacciato i cordoli della pista di atletica, le strutture di alluminio che delimitano tutto il percorso, divelte in alcuni punti e danneggiato in altri irreparabilmente. A denunciare l’episodio è il presidente della società di Atletica Leggera Porto Torres, Claudio Pecorari: “Quello che è accaduto è grave – sottolinea il dirigente – con il trattore sono passati in alcuni tratti schiacciando i cordoli senza curarsi delle conseguenze provocate alla struttura. Alcuni pezzi saltati sono stati rimossi e non sappiamo dove si trovano. Si tratta di elementi tutti tarati e non conosciamo chi ci garantirà la riparazione”.

L'episodio è stato segnalato all’amministrazione comunale e all’ufficio tecnico che valuterà il pagamento dei danni a carico della ditta che ha vinto l’appalto. La preoccupazione aumenta anche in vista degli imminenti campionati di atletica: la Federatletica regionale potrebbe assegnare a Porto Torres una manifestazione a carattere regionale e la pista deve essere a norma, quasi perfetta, per ospitare gli eventi.

