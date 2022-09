Bagno tra i fan per il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, questa mattina preso d’assalto da decine di ammiratori a Porto Torres, nel piazzale del locale, davanti alla spiaggia dello Scoglio Lungo.

Il programma di gare valevole per la IX edizione del campionato italiano di nuoto paralimpico in acque libere e il circuito nazionale italiano “Dominate The Water” di Greg Paltrinieri, previsto stamattina, subisce una nuova variazione a causa delle condizioni meteo marine avverse.

Il mare in tempesta della spiaggia dello Scoglio Lungo preoccupa il campione mondiale e olimpico Greg: “Impossibile affrontare una gara di nuoto con queste condizioni meteo marine”.

È bastato guardare le onde del mare in burrasca per cancellare la staffetta 4x750 e rimandare le gare a domani, domenica 18 settembre. La partenza della 3.9 chilometri è prevista alle 8 da Fornelli, nell’isola dell’Asinara, a Stintino nella spiaggia Wind Surfing Center, una sfida riservata alle categorie seniores, cadetti e juniores. Alle 9.30 si riparte dallo stesso lido stintinese per la 3 chilometri con circuito a triangolo, mentre per le 15 è programmata la partenza del miglio marino sprint.

