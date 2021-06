Il pesista sassarese Davide Ruiu parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo.

Lo ha annunciato la Fipe: Ruiu partirà insieme a Nino Pizzolato, Mirko Zanni e Giorgia Bordignon. A vent’anni è il più piccolo della spedizione.

Quindicesimo nel ranking mondiale, si è qualificato per il Giappone in quanto primo europeo oltre i primi otto qualificati d'ufficio.

"Sono felicissimo - commenta il presidente della federazione Antonio Urso - . Il suo è stato un percorso eccezionale, di sviluppo costante. Davide fa una categoria non più sua, visto che è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi, per cui di lui è apprezzabile non solo il sacrificio del risultato ma anche quello di mantenere il peso, una competizione nella competizione".

Un grazie da Urso anche al direttore tecnico della nazionale, il nuorese Sebastiano Corbu "per aver guidato la squadra in questo percorso".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata