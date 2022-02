Cominciano benissimo, così come si erano concluse quelle estive, le Olimpiadi invernali di Pechino per i colori azzurri.

Due le medaglie ottenute nella prima giornata di gare. La prima è di Francesca Lollobrigida, argento nei 3mila metri di pattinaggio di velocità. La seconda arriva sempre dal ghiaccio, anch’essa d’argento.

L’ha conquistata la staffetta azzurra di short track. Il quartetto composto da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli si è piazzato d’un soffio alle spalle della Cina nella finale disputata al Capital Indoor Stadium.

La caduta dei concorrenti delle altre due squadre, Canada e Ungheria, ha reso la finale una sfida tra gli azzurri e la Cina, con Pietro Sighel che ha sfiorato negli ultimi metri una clamorosa rimonta sul rivale cinese. Il bronzo è andato al Canada.

Per Arianna Fontana è la nona medaglia olimpica che la rende l'atleta più titolata nello short track e la seconda in assoluto in Italia dopo Stefania Belmondo, che ha dieci medaglie olimpiche in bacheca.

Buone notizie anche dallo short track femminile, dove le tre italiane Arianna Fontana, Martina e Arianna Valcepina, si sono qualificate ai quarti di finale.

Nel curling invece, le cui gare sono iniziate già un paio di giorni prima della cerimonia inaugurale, continua la marcia inarrestabile della coppia mista italiana formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner: sei vittorie su altrettante partite.

In testa al medagliere al termine della prima giornata di gare c’è la Norvegia con due ori, seguita dalla Slovenia con un oro e un bronzi, poi Cina, Paesi Bassi e Svezia con un oro a testa e l’Italia con due argenti.

(Unioneonline/L)

