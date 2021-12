Dominik Paris nella storia dello sci alpino.

L’altoatesino è tornato al successo vincendo la discesa libera di Coppa del mondo sulla pista Stelvio di Bormio, di gran lunga la sua preferita.

Un risultato storico perché è il settimo successo (6 in discesa uno in SuperG) sulla stessa pista per Paris, che oggi ha superato Didier Cuche, che vanta cinque vittorie sulla stessa pista, la Streif di Kitzbuehel.

Un campione ritrovato dopo la rottura dei legamenti crociati in allenamento nel 2020.

Per Paris, 32 anni, è il ventesimo successo in carriera. L’azzurro così con 227 punti è passato in testa alla classifica di discesa.

Alle spalle di Paris, che ha chiuso in 1.54.63, gli svizzeri Marco Odermatt, sempre più leader della Coppa del Mondo con 713 punti, che ha chiuso in 1.54.87, e Niels Hintermann, 1.55.43.

Per l’Italia c’è anche il decimo posto di Matteo Marsaglia.

(Unioneonline/L)

