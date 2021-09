Altre tre medaglie portano a 46 il numero dei podi azzurri nelle Paralimpiadi di Tokyo, ben oltre il bottino di 39 ottenuto nel 2016 a Rio.

Luca Mazzone, 50enne di Terzlizzi (Bari), si è piazzato secondo nella gara di hanbike categoria H1-2, mettendosi al collo la seconda medaglia d'argento di questa edizione, la settima medaglia paralimpica in totale.

Nel tennistavolo bronzo a squadre per Michela Brunelli e Giada Rossi in classe 1-3. Le azzurre, vittoriose ieri in uno splendido quarto in rimonta contro la Thailandia, si sono arrese per 2-1 alla Cina in semifinale e devono così accontentarsi del bronzo.

"Questa medaglia è il coronamento del lavoro di ragazzi che si confermano straordinari, come uomini e come atleti - ha commentato il presidente della Fitet, Renato Di Napoli – Giada e Michela sono due donne di grande forza e tenacia e non posso far altro che congratularmi con loro, con il direttore tecnico Alessandro Arcigli e con tutto lo staff della delegazione paralimpica, ancora una volta orgoglio della nostra Federazione".

Un altro bronzo arriva dall’handbike femminile, dove la friulana Katia Aere è arrivata terza nella prova in linea della categoria H5. Anche lei, come il collega Luca Mazzone, ha 50 anni.

