Non si fermano i nuotatori paralimpici azzurri, che dopo i cinque podi di ieri conquistano altre tre medaglia, una per colore.

Splendida impresa di Francesco Bocciardo, che dopo l’oro nei 200 stile libero categoria S5 bissa con il trionfo nei 100 stile libero.

"Ce l'abbiamo fatta e oggi non ci speravo davvero, era ancora più difficile rispetto ai 200”, ha commentato il 27enne genovese. “Dovevo sfruttare le mie caratteristiche, passare forte e provare a chiudere ancora più forte. Il mio allenatore mi ha chiesto di crederci, mi ha detto proviamoci: non posso essere più felice di così, se questo è un sogno non svegliatemi per favore".

Poco dopo è arrivato il bronzo di Monica Boggioni nei 100 stile libero di categoria S4, la 23enne pavese ha vinto un bronzo anche ieri nei 200 stile libero S5.

E c’è anche l’argento di Luigi Beggiato nei 100 stile libero categoria S4.

Quella del 23enne è l’ottava medaglia azzurra di questi Giochi, sono tre quelle d’oro.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata