Presentato oggi al Tennis Club Cagliari il Sardegna Open 2021, l'unica tappa italiana del World Padel Tour (il principale circuito internazionale della disciplina). Il torneo, cominciato domenica con le qualificazioni, da oggi entra nel vivo con il tabellone principale, al quale prendono parte ventotto coppie maschili e altrettante femminili. A Cagliari in gara tutti i migliori atleti di padel al mondo, per uno spettacolo garantito fino alle finali in programma domenica (dalle 16.30 la femminile, a seguire quella maschile). Alejandro Galán, Juan Lebrón, Fernando Belasteguín e Paquito Navarro fra gli uomini, Ariana Sánchez, Paula Josemaría Martínez, Gemma Triay e Lucía Sainz tra le donne: questi solo alcuni dei nomi dei big in gara.



«Voglio ringraziare e dare il benvenuto agli atleti, agli organizzatori e allo staff», il messaggio del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. «Col presidente FIP Luigi Carraro abbiamo deciso di scommettere sul World Padel Tour un anno fa, in un momento in cui non era semplicissimo farlo per la pandemia. Abbiamo scommesso bene: i tanti sponsor che vediamo per questa edizione sono la testimonianza migliore di come il turismo in Sardegna sia declinato in tutte le forme possibili. Ci sono TV e mass media da tutto il mondo per questa manifestazione: significa offrire una cartolina e una vetrina della Sardegna, che ne valorizza appieno la capacità di proporsi come ecosistema fertile».

Un anno fa il torneo fu uno dei primi aperti al pubblico in tutta Italia dopo la pandemia. Ora, con il 50% di capienza sugli spalti del Tennis Club, ci sono ancora più possibilità di seguire l'evento dal vivo (e da oggi il meglio della manifestazione sarà anche trasmesso in diretta da Sky Sport). «La città è capace di attirare eventi di un certo tipo e sportivi di livello, e in sicurezza», sottolinea il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. «Ringrazio il presidente Solinas e l'assessore Chessa, sempre vicini alla città, così come il presidente del CONI regionale Bruno Perra e il presidente del Tennis Club Cagliari Giuseppe Macciotta». Rispetto al 2020 previste diverse attività collaterali, fra cui la Pro-Am (ieri alcuni appassionati di padel hanno potuto giocare assieme ai principali atleti al mondo) e l'Exclusive Cup che porterà a Cagliari personaggi del mondo dello spettacolo, così come il villaggio commerciale. «I biglietti sono già pressoché venduti, è una grande soddisfazione. Non avevo mai visto una partnership con le istituzioni come qui in Sardegna», segnala Marco Gamberale, presidente di NSA Group, società specializzata in grandi eventi sportivi che ha acquisito i diritti pluriennali per lo sviluppo commerciale e l'organizzazione di tutti gli eventi del World Padel Tour sul territorio nazionale.

È la seconda volta che il World Padel Tour fa tappa in Italia, sempre a Cagliari come dodici mesi fa. Per il 2022 potrebbe raddoppiare: «La Sardegna sarà protagonista del padel internazionale, magari potranno essercene due di cui uno al Nord», fa sapere Luigi Carraro, presidente FIP. «Godiamoci questo evento, poi negli anni a venire gli appassionati avranno sempre più sorprese. Questo è uno sport cresciuto con ritmi senza eguali, in Italia e nel mondo, con un grandissimo traino di immagine e un ritorno economico. Fino a domenica vivremo uno spettacolo straordinario». La città di Cagliari, a dicembre, ospiterà anche le finali del circuito Cupra FIP Tour al Palapirastu, come già avvenuto nel 2020. «Abbiamo tante possibilità di offerta turistica e vogliamo dirlo al mondo intero: grazie a un mezzo di comunicazione forte come gli eventi sportivi portiamo immagine», afferma Gianni Chessa, assessore al Turismo.

