Arriva fino ai quarti di finale l'esperienza dell'Italia alla quarta Padbol World Cup, che si è disputata a Santos in Brasile dall'8 al 12 novembre. Nella spedizione sudamericana ai Mondiali anche un sardo: Filippo Lai, vice campione nazionale e Mvp del campionato italiano, come commissario tecnico e giocatore assieme alla coppia romana Simone Angilletta e Alessandro Vender, campioni italiani in carica.

Gli azzurri si sono classificati fra le prime otto, perdendo ai quarti contro la Romania che poi ha conquistato il titolo, con l'Uruguay secondo e il Portogallo terzo. Nel girone l'Italia di Angilletta-Lai-Vender ha battuto Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Austria (dove ha giocato György Garics, ex difensore di Atalanta, Bologna e Napoli). A settembre, i tre atleti si erano classificati terzi alla Nations Cup in Ungheria.

La disciplina. Il padbol, un mix fra calcio e padel (ma anche pallavolo) che sta avendo un interesse sempre più crescente, a Cagliari ha il Padbol Ferrini Cagliari che è uno dei club principali a livello italiano e per la promozione di questo sport, dove si terrà dall'11 al 14 luglio 2024 la terza edizione del torneo internazionale. E proprio dal capoluogo sardo arriva il presidente della nascente Feipad (Federazione Italiana Padbol), ossia Fabio Argiolas che è anche attaccante del Selargius in Promozione.

