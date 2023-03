“Sapevamo di non poter perdere contro l’Ivrea, la classifica non ci avrebbe dato scampo”. Inizia così la disamina del presidente dell'Olbia Rugby Maurizio Spano, dopo la prima vittoria della compagine gallurese nel campionato nazionale di Serie B: 36-27 contro i piemontesi.

“Nella pausa natalizia abbiamo rinforzato le nostre fila”, spiega il patron “e già contro Piacenza e Milano la squadra si era espressa con carattere e determinazione. L’arrivo del mediano di mischia Luca Izzo e il rientro di alcuni giocatori fuori per infortunio hanno posto la squadra nelle condizioni ideali per vincere il match. L’Olbia è stata più incisiva in attacco, andando in meta ripetutamente. L’Ivrea ha saputo sfruttare i calci, ma non è stata capace di concretizzare il gioco offensivo”.

“Non possiamo ritenerci fuori pericolo”, prosegue Spano, “ma aver abbandonato l’ultimo posto ci lascia ben sperare per il prossimo futuro. Già la prossima trasferta potrebbe essere decisiva per l’economia del campionato, visto che giocheremo contro il Varese”.

In conclusione, il presidente dell'Olbia ringrazia “il pubblico, che non ha mai abbandonato la squadra e tutti i giocatori in campo e fuori campo. Avanti così”.

