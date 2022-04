Squalificato per nove mesi il nuotatore russo Evgeny Rylov, doppio campione olimpico a Tokyo nei 100 e 200 metri dorso.

La decisione della Federnuoto internazionale è arrivata perché Rylov si è chiaramente espresso a favore dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Lo stop, precisa la Fina, è stato deciso “in seguito alla sua partecipazione e ai suoi comportamenti in un evento allo stadio Luzhniki di Mosca lo scorso 18 marzo”.

Il nuotatore pro Putin e pro invasione non potrà partecipare a tutte le competizioni e attività organizzate dalla Fina, comprese le competizioni internazionali.

Fina ha anche confermato la sua decisione di annullare i suoi eventi in Russia e di non far partecipare le squadre russe e bielorusse ai Mondiali del 20220 che si terranno a Budapest.

