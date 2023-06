Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017), non è stato selezionato per l'edizione 2023 dal suo team: la Israel Premier Tech oggi ha annunciato la sua squadra di otto corridori per la Grande Boucle e il britannico non c'è. Sarà la prima volta dal 2011 che Froome non parteciperà alla Grande Boucle che prenderà il via sabato primo luglio da Bilbao, nei Paesi Baschi.

Anche se i risultati di Froome, che ha 38 anni, non sono più quelli di un tempo, la sua assenza dal Tour 2023 è comunque una sorpresa.

Dopo il grave incidente di cui era stato vittima a giugno 2019 (in ricognizione durante la crono del Giro del Delfinato), Froome non era più tornato ai livelli di prima L'anno scorso ha conquistato il terzo posto sull'Alpe d'Huez dopo una fuga, prima di arrendersi pochi giorni dopo, positivo al Covid-19.

«La scelta della squadra è stata difficile quest'anno, ma pensiamo di aver scelto gli otto corridori che più probabilmente raggiungeranno i nostri obiettivi», ha commentato Kjell Carlström, capo della squadra. Israel PT partirà con il canadese Michael Woods come leader, insieme a Guillaume Boivin, Simon Clarke, Hugo Houle, Krists Neilands, Nick Schultz, Corbin Strong e Dylan Teuns.

