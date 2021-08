Baci e abbracci sono ufficialmente proibiti dal protocollo di sicurezza anti-Covid alle Olimpia di Tokyo. E le regole valgono anche per le coppie ufficiali che per tre settimane dovranno evitare i contatti stretti.

Ma in queste ore fa il giro del web il bacio che si sono scambiati Florent Manaudou e Pernille Blume: lui argento per la Francia sui 50 di nuoto stile libero, lei bronzo per la Danimarca sulla stessa distanza.

Alla fine della gara, complici la gioia e la commozione, prima l’abbraccio e poi il bacio. E intorno ai due gli applausi.

Sono fidanzati da un anno e mezzo ma le norme non contemplano che possano scambiarsi gesti di affetto a causa del regolamento sanitario.

Su Instagram inoltre, Florent (che è fratello minore di un’altra campionessa di nuoto, Laure) ha pubblicato nei giorni scorsi un video: nella mensa del Villaggio olimpico lui e Pernille, con davanti i vassoi sul tavolo, si guardano negli occhi separati da una parete di plastica trasparente. Fanno il gesto di toccarsi le mani, che restano separate dalla parete, mentre dietro passa Mehdy Metella, nuotatore compagno di squadra di Florent, che sdrammatizza gridando: "Oh, che carini!".

Il regolamento ha vietato i baci per evitare i temuti contagi cluster. Le delegazioni devono rimanere ben separati, nessun rapporto tra atleti di diverse nazioni.

Ma la situazione è difficile per le coppie: ad esempio per l’azzurra di scherma Arianna Errigo, moglie di Luca Simoncelli, ex fiorettista diventato oggi suo allenatore ma presente al Villaggio come tecnico degli spagnoli. Per loro è possibile frequentarsi almeno in allenamento. Così come è stato per Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta, un amore che era il "segreto di Pulcinella", come ha detto la nuotatrice, ma che è stato ufficializzato soltanto qualche giorno fa, dopo l'ultima grande sfida olimpica. Discorso analogo per i fiorettisti Alice Volpi e Daniele Garozzo, fidanzati ed entrambi alle Olimpiadi.

