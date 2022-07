Sono in finale alla staffetta 4x100 ai Mondiali di atletica di Eugene, in corso in Oregon (Usa), le azzurre Dalia Kaddari, Zaynab Dosso, anna Bongiorni e Vittoria Fontana. E mettono in tasca anche il nuovo record italiano: 42"71.

Dosso è stata la più rapida nella prima frazione (11"44).

La finale vedrà al via anche Stati Uniti, Gran Bretagna, Giamaica, Germania, Spagna, Nigeria e Svizzera.

Dopo aver centrato la finale ai Mondiali di Doha e averla sfiorata a Tokyo, in entrambi i casi con il record italiano (fino a 42.84 in Giappone), la squadra italiana è di nuovo tra le migliori otto.

(Unioneonline/s.s.)

