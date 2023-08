Marcell Jacobs fuori dalla finale mondiale dei 100 metri di Budapest. Il campione olimpico di Tokyo, in semifinale, ha fermato il cronometro a 10”05, primato stagionale, che però non basta per staccare il pass per l’ultimo atto.

L’azzurro ha fatto registrare un netto miglioramento, ma non è stato sufficiente: non ci saranno italiani in finale.

Al termine della gara, Jacobs ha spiegato il momento: «È andata meglio di ieri ma sapevo che non sarebbe stato facile. Mi manca gareggiare, potevo stare a casa ma ho deciso di metterci la faccia. Non ho paura di essere sconfitto. So che questo non è il mio livello ma ho dato tutto quello che potevo dare».

