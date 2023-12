Un’altra straordinaria performance che ha contribuito a consolidare il nome della città di Porto Torres nell’ambito sportivo internazionale. Il merito è tutto di Danilo Secchi, l’atleta turritano che in occasione dei Campionati Mondiali di brazilian jiu jitsu, appena conclusi a Las Vegas, ha conquistato la medaglia di bronzo. Un prestigioso terzo posto nella sua categoria.

La sua palestra è nata in via dell’Alloro, nel quartiere di Serra Li Pozzi a Porto Torres, ma da anni porta il nome della città in tutto il mondo grazie agli importanti risultati raggiunti nella disciplina brazilian jiu jitsu, e non solo. Pratica questo sport ormai da otto anni, ma i duri allenamenti, la costanza e l’impegno non lo hanno mai tradito. I successi sono arrivati, puntuali e dopo tanti sacrifici. Le arti marziali e lo sport da combattimento secondo Danilo Secchi aiutano a gestire meglio lo stress nella quotidianità.

Nella sua palestra si concentra anche su attività come MMA e BJJ con o senza GI, ovvero il kimono.

