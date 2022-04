Alla maratona di Boston grande successo del Kenya con una tripletta. Evans Chebet si è imposto con il tempo di 2h06'51". Al secondo posto (2h36'51") il connazionale Lawrence Cherono, che a Boston aveva vinto nel 2019, terzo in 2h07'27" il vincitore dell'anno scorso, l'altro keniano Benson Kipruto.

Stesso scenario per la gara femminile: prima la campionessa olimpica di Tokyo (e vincitrice della maratona di New York), Peres Jepchirchir in 2h 21'01". Seconda l'etiope Ababel Yeshaneh, terza l'altra keniana Mary Ngugi. Per la Jepchirchir è la quinta vittoria consecutiva in una maratona a cui prende parte.

Peres Jepchirchir (Ansa - Epa)

Alla maratona le misure di sicurezza sono state rafforzate in seguito all’attacco alla metropolitana di New York di qualche giorno fa, e alla luce del precedente attentato avvenuto nove anni fa in cui erano morte 3 persone, 260 i feriti.

Alla corsa di oggi si sono registrati 26.000 atleti, tra i quali 11 ex vincitori.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata