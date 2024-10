Luna Rossa è stata sconfitta nell'undicesima regata della finale della Louis Vuitton Cup, concedendo a Ineos Britannia il punto decisivo del 7-4.

I britannici si aggiudicano quindi la Louis Vuitton Cup e contenderanno l’America’s Cup ai detentori, Team New Zeland.

La barca italiana era all’ultima chiamata a Barcellona. Stamattina si è ripartiti con Ineos avanti 6-4, bisognava vincere le sfide 11 e 12 per portarsi alla regata decisiva che si sarebbe svolta domani. L’equipaggio italiano credeva nell’impresa, ma non ce l’ha fatta. Dal 4 pari tre regate consecutive per i britannici che si laureano così campioni.

(Unioneonline)

