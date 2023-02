Un proverbio d'Irlanda dice che un irlandese non sta mai in pace tranne quando combatte, e la terza giornata del 6 Nazioni 2023, giocato all'Olimpico tra l'Italia e la nazione del trifoglio, lo conferma. La squadra azzurra, pur con una prestazione straordinaria (e non priva di rimpianti per un paio di palloni persi), non riesce ad avere la meglio contro quella che attualmente è la miglior selezione al mondo (lo dicono sia il ranking che il campo).

L'Italia era reduce dalla sconfitta con l'Inghilterra a Twickenham, e cercava conferme di quella bella manovra offensiva vista all'esordio con la Francia. Le conferme le ha trovate, rimane l'amarezza di non aver fatto il colpaccio contro i fenomeni. Mentre l'Olimpico diventa stracolmo (e il verde sugli spalti quasi prevale sull'azzurro), il ct Crowley conferma Capuozzo da estremo e piazza Padovani e Bruno sulle ali, con Garbisi, di rientro dall'infortunio, mediano d'apertura.

Dopo appena un minuto di gioco, a Lowe viene annullata una meta: solo uno spavento per gli azzurri, ma 60 secondi dopo Ryan, il capitano dei verdi, fa meta e stavolta sul serio. La reazione dell'Italia però è spavalda, come vuole Crowley: dopo uno sfondamento dello scatenato Lorenzo Cannone, Varney trova i primi cinque punti; Garbisi trasforma, l'Italrugby è in partita. Gli irlandesi però quando hanno l'ovale tra le mani fanno malissimo: Keenan buca la retroguardia azzurra, e stavolta Byrne non sbaglia il calcio tra i pali. Nel momento di maggior difficoltà (dopo le mete di Aki e Hansen), l'Italia chiude il primo tempo con un incoraggiante 17-24 grazie alla fuga di Pierre Bruno, che intercetta Aki e scappa per 50 metri.

Inizia il secondo tempo e la diga azzurra sembra tenere la forza della marea verde, e col piazzato di Garbisi l'Italia si avvicina (20-24), galvanizzati ulteriormente dalla meta di Aki annullata. Ma la fortuna non aiuta l'Italrugby: dopo i tre punti firmati Byrne che riportano l'Irlanda a più sette, Brex con un calcio-passaggio innesca Ruzza che per un rimbalzo non schiaccia in meta. Gli ospiti, metro dopo metro, snervano le linee italiane e così arriva la seconda marcatura giornaliera di Hansen (votato Man of the match), che di fatto chiude la partita.

E' la terza sconfitta per l'Italia su tre gare al 6 Nazioni 2023, ma anche la migliore (come punteggio) degli ultimi quattro anni. Nel dopo match il capitano della Nazionale Michele Lamaro non si nasconde: "Contro Francia e Inghilterra avevamo concesso troppo nei primi minuti di gioco, oggi purtroppo è stato riconfermato questo trend: dobbiamo entrare in campo con un piglio diverso". Anche perché nel secondo tempo l'Italia ha concesso veramente poco a un'Irlanda "che sappiamo essere veramente cinica nei 22", continua il romano. Il ct Crowley aggiunge: «E' stressante perché nei primi 20 minuti avevamo troppi giocatori sui punti d'incontro, e avevamo lavorato molto su queste situazioni».

«Dobbiamo fare quadrato e focalizzarci sui primi minuti di gioco, sono fondamentali per non dover rincorrere sempre», conclude Lamaro. «Il gruppo comunque sta vedendo risultati e questo ci dà fiducia. Scendiamo in campo per battere qualunque avversario».

