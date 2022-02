Sport moderno e leggero? Né l’uno né l’altro. Le prime tracce del curling, disciplina sportiva che ha appassionato l’Italia intera grazie allo splendido oro olimpico di Stefania Constantini e Amos Mosaner, risalgono addirittura alla Scozia medievale.

Il primo riferimento scritto di una sfida sul ghiaccio con delle pietre proviene dai registri dell'Abbazia di Paisley, nel Renfrewshire, risalenti al 1541.

Conosciuto come bocce su ghiaccio, il curling è uno sport di squadra che si gioca su una superficie livellata. E non è certo una disciplina da smidollati, per durata, impegno e fatica.

Una partita dura circa due ore e mezza, durante le quali gli atleti gestiscono pietre di granito levigate, dotate di impugnatura e provenienti da ben precise cave situate in Scozia e Galles. Il peso? Ben 18,6 chili, fatica assicurata dunque.

Gli allenamenti sono spesso massacranti e sono molto sollecitati i gomiti, la schiena e le ginocchia. Non mancano insomma gli infortuni.

LE REGOLE – I giocatori, suddivisi in due squadre, fanno scivolare le pietre verso un'area di destinazione, detta “casa” e contrassegnata da tre anelli concentrici. Il campo è lungo circa 45 metri e largo 4,5.

La scopa viene utilizzata per spazzare il ghiaccio nel percorso della pietra ed è spesso usata anche come sostegno durante il lancio.

La gara olimpica è divisa in 8 mani da 5 lanci a testa. Obiettivo, ritrovarsi alla fine con le proprie pietre più vicine al centro di quelle avversarie. Vince chi realizza il punteggio più alto.

Fondamentale anche la strategia. Spesso si lanciano le pietre per colpire quelle degli avversari ed allontanarle dal centro, o per “coprire” le proprie pietre se si trovano in buona posizione. Infatti in molti paragonano il curling anche agli scacchi.

Ma non è solo strategia e precisione, è anche fatica e perseveranza. Guai dunque a banalizzare uno sport che in Italia è molto poco praticato, ma che ci ha regalato una medaglia – parola di Malagò – “paragonabile a quella di Jacobs”.

