Sono lontane le polemiche sul Covid. A incoronare Marcell Jacobs, come se non bastasse l’oro olimpico nei 100 metri, è la prestigiosa rivista Track and Field, la “Bibbia” Usa dell’atletica leggera sin dal 1948.

Il primo riconoscimento che arriva dagli americani allo strepitoso exploit del velocista azzurro, che ha vinto anche la 4x100. Dopo le polemiche e i dubbi degli stessi media americani, sorpresi dall’oro dell’outsider.

Jacobs è numero 1 del ranking mondiale dei 100 metri per il 2021: "Dai tempi di Bolt nel 2008 - commenta il mensile nella sua versione online - è il primo velocista a conquistare il primo posto senza mai esser comparso prima nel ranking".

Così la rivista motiva la sua scelta: "E' stata una scelta difficile - la considerazione - visto che Jacobs non ha corso dopo Tokyo; non ha vinto nessuna gara della Diamond League, ma in quel calendario ha battutto Kerley, e il 2-0 sull'argento olimpico è stato decisivo. Tutto sommato, Jacobs non ha vinto molto, ma ha vinto la gara più grande di tutte".

Ora il velocista azzurro sta per finire il suo periodo di riposo: il rientro è previsto nel meeting indoor di Berlino, il 4 febbraio. Dopo le feste Jacobs è volato alle Canarie per l'ultimo mese di preparazione al caldo.

(Unioneonline/L)

