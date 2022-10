Cagliari si conferma la città delle prime volte: a due giorni dalla storica prima delle World Triathlon Series e all’indomani della prima edizione con cinque armi della Coppa Europa per Club di scherma, il capoluogo presenta il Campionato Mondiale Formula Kite. Sarà la prima volta che vengono assegnati i titoli iridati assoluti maschili e femminili da quando i kitefoil sono diventati ufficialmente classe olimpica. Le tavole con la “pinna” trainate da un “aquilone” gareggeranno nelle acque del Poetto (il villaggio è alla Sesta fermata) con lo stesso identico format che sarà utilizzato fra meno di due anni a Parigi 2024 per assegnare le medaglie olimpiche. Dopo una fase eliminatoria, venerdì i migliori 25 entreranno nella fase finale con la Gold fleet che domenica si giocherà la medal race a 10.

"Per garantire il livello più alto e la sicurezza in acqua abbiamo ammesso alla prova soltanto 150 atleti (92 uomini, 58 donne) in rappresentanza di 44 delle 50 nazioni dove si pratica questo sport e di tutti i continenti”, ha spiegato il presidente mondiale di classe, Mirco Babini. Cagliari ha lanciato il kite dieci anni fa e il kite è stato il primo sport ad adottare i foil: “Oggi, grazie anche alla Coppa America, tutti sappiamo come funzionano i foil ma i kite saranno la classe più veloce a Parigi, con velocità pazzesche, che arrivano a 35 nodi”.

Uno spettacolo che da martedì alle 12 (nonostante un meteo poco promettente) arricchirà questa edizione mondiale del Sardinia Kiteboard Grand Slam, alla quale il Comune di Cagliari, molto attento anche alle tematiche ambientali e turistiche, ha garantito il sostegno, in attesa di quello della Regione. L’Italia punta alla top ten con le 3 ragazze e al podio con i 6 ragazzi iscritti, tra i quali l’attuale numero 1 Riccardo Pianosi e l’ex numero 1 (ora è 3) Lorenzo Boschetti.

