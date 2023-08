Arriva il decimo sigillo per “De Tzaramonte” che ieri ha dominato nel campionato delle isole del Mediterraneo all’ippodromo di Chilivani. Corsa per cavalli anglo arabi di quattro anni e oltre, con fantini anche francesi e siciliani che montavano cavalli assegnati tramite sorteggio.

Il cavallo di proprietà di Pietro Denanni ha condotto la gara in testa dalle prime battute facendo il vuoto nella curva finale. Carakas Girl e Cleopatra de Mores, seconda e terza, sono sempre rimaste dietro con De Tzaramonte che nei duecento metri finali ha aumentato il ritmo facendo il vuoto, tagliando il traguardo con quasi cinque lunghezze di vantaggio.

Grande festa al termine della corsa per la squadra. De Tzaramonte è allenata da Francesco Brocca e a montarla è stato il fantino Abdel El Rherras che rappresentava la Sicilia. Il cavallo di Denanni continua a segnare record su record. In undici gare, dieci vittorie ed un secondo posto. «Sono felicissimo», dice Denanni. «È stato fatto un gran lavoro. Abbiamo condotto la corsa dall’inizio alla fine. Ho dato le raccomandazioni al fantino, di stare guardingo e di sollecitare il cavallo nel finale. Così è stato. Subito un buon ritmo, nessuno ha avuto il coraggio di attaccarlo. Prossimo appuntamento? Non sappiamo ancora».

Felicissimo anche l’allenatore Francesco Brocca, che sta facendo un gran lavoro. «Ha dimostrato di essere il campione che tutti conosciamo». Il fantino El Rherras: «De Tzaramonte ha una marcia in più». Roberto Loi, grande appassionato di corse: «Il fantino ha gestito l’andatura a suo piacimento, con tranquillità. Gli avversari non l’hanno mai impensierito. Quando, negli ultimi duecento metri, è stato chiamato ad un maggiore impegno, De Tzaramonte ha staccato gli avversari arrivando al palo con assoluta scioltezza. Abbiamo assistito all’ennesimo canter dell’angloarabo sardo di Denanni».

© Riproduzione riservata