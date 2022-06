Infinito Gregorio Paltrinieri: lo davano per bollito e invece ha conquistato la terza medaglia in questi mondiali di nuoto in corso a Budapest. Dopo l’oro nei 1.500 e il bronzo nella staffetta, ha vinto l’argento nella 5 chilometri in acque libere sul Lupa Lake.

Ha vinto la gara il tedesco Florian Wellbrock con quasi 4 secondi di vantaggio sull’azzurro. Ha completato il podio l’ucraino Mykhailo Romanchuck staccato di oltre 25 secondi dal vincitore.

Un argento “dal valore enorme”, sottolinea Paltrinieri, “perché c’erano tutti i più grandi a livello mondiale, ma la fatica comincia a farsi sentire”.

E non finisce qui, perché dopo un giorno di riposo, Greg sarà impegnato nella 10 chilometri.

Medaglia azzurra anche nella 5 chilometri femminile, con Giulia Gabbrielleschi cha ha vinto il bronzo, preceduta dalla brasiliana Ana Marcela Cunha e dalla francese Aurelie Muller.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata