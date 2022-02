Dopo tre argenti e un bronzo, arriva anche la prima medaglia d’oro della spedizione olimpica azzurra a Pechino.

Lo vince una splendida Arianna Fontana nei 500 metri dello short track.

Medaglia da record per l’atleta valtellinese, che qui a Pechino ha già contribuito all’argento nella staffetta dello short track.

Con questo oro Fontana raggiunge quota 10 medaglie olimpiche in carriera, eguagliando così il record della fondista Stefania Belmondo.

La 31enne precede l'olandese Suzanne Schulting e la canadese Kim Boutin e conferma il titolo olimpico conquistato quattro anni fa in Corea, aggiornando il suo straordinario palmares ai Giochi: la prima gioia arrivò a Torino 2006.

"Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ti meriti 10 e lode", commenta il presidente del Coni Giovanni Malagò. "Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita".

E un’altra medaglia sicura arriva dal curling: domani nella finalissima si deciderà il colore, oro o argento. Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno travolto in semifinale la Svezia per 8-1. Dieci vittorie su dieci per la coppia mista azzurra che sta dando lezioni a tutto il mondo ed è andata a conquistare una medaglia storica, mai ottenuta nel curling dai nostri colori. In finale se la vedranno con la Norvegia, che ha sconfitto per 6-5 la Gran Bretagna.

