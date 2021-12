Sofia Goggia non si ferma e dopo la vittoria alla discesa in Val d’Isere si porta a casa anche il SuperG. Pettorale numero 5, l’azzurra ha completato la discesa in 1’19”23, con 33 centesimi di vantaggio su Ragnhild Mowinckel (1’19”56) e 51 (1’19”74) su Elena Curtoni. Quarto posto per Federica Brignone, quinto per Mikaela Shiffrin.

Con questa sono diventate 16 le sue vittorie in carriera, la quinta della stagione.

Ora ha 635 punti contro i 570 dell’americana Shiffrin.

