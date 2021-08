Grande notte azzurra quella appena trascorsa alle Olimpiadi di Tokyo, con l’Italia che si arricchisce di altre medaglie: quella d’argento conquistata da Manfredi Rizza nel K1 200 metri della canoa sprint e il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 10 km di nuoto di fondo.

E in mattinata l’oro di Massimo Stano nella 20 km di marcia, mentre Elia Viviani ha vinto la medaglia di bronzo nell'Omnium di ciclismo su pista e Viviana Bottaro sempre bronzo nel karate, specialità kata. Si tratta della prima medaglia olimpica per l'Italia in questo sport.

Il medagliere quindi ora è a quota 35 (7 ori, 10 argenti e 18 bronzi), un bottino che eguaglia quello di Atene 2004 (dove furono 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi) miglior risultato dal 2000.

Gregorio Paltrinieri (Ansa - Fusco)

Non sono mancati momenti di suspense nel K1 200 metri perché per stabilire l’ordine di arrivo si è reso necessario il fotofinish: Rizza è stato preceduto dall’ungherese Sandor Totka, oro con 45 millesimi di secondo di vantaggio sull'azzurro.

Manfredi Rizza (Ansa)

Mentre la prova della 10 chilometri di nuoto è stata vinta dal tedesco Florian Wellbrock, argento all'ungherese Kristóf Rasovszky. Paltrinieri ha completato la prova a 51"2 dal vincitore. "Sono contento, è stato il massimo che potevo fare, la giusta ricompensa dopo due mesi d'inferno", ha detto Greg, primo italiano a conquistare due medaglie a Cinque cerchi in piscina (argento negli 800 stile libero) e nelle acque libere.

Allo stadio olimpico inoltre si è festeggiata la qualificazione, con nuovo record italiano della 4x100 maschile (Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu) che ha chiuso la semifinale in 37''95.

(Unioneonline/s.s.)

Qui tutti gli articoli sulle Olimpiadi di Tokyo 2020: LEGGI

© Riproduzione riservata