Stefano Oppo Cavaliere della Repubblica. Lo scorso 26 novembre il canottiere oristanese è stato – come gli altri medagliati di Tokyo – insignito dell’onorificenza conferita dal presidente Mattarella e da Mario Draghi per il bronzo conquistato nelle ultime Olimpiadi in Giappone.

Presenti alla cerimonia il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha ricordato la lunga storia della Federazione italiana Canottaggio (Fic), il presidente della Fic Giovanni Abbagnale, il presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli, oltre a numerose personalità politiche e istituzioni militari.

Nelle quasi due ore di premiazione è stato ricostruito con il video “Emozioni azzurre” l’anno del canottaggio italiano, con le 92 medaglie conquistate dagli atleti azzurri nelle diverse categorie. Poi la parola è passata ai protagonisti di Tokyo, tra cui Oppo e il compagno di barca Pietro Ruta che hanno raccontato le loro emozioni a cinque cerchi.

A tutti i medagliati, oltee all’onorificenza è stato consegnato anche un attestato di partecipazione alle Olimpiadi firmato dal presidente del Cio Thomas Bach e dal presidente del Comitato organizzatore Seiko Hashimoto.

(Unioneonline/L)

