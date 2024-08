È stata accolta con grande soddisfazione negli ambienti sportivi bosani la notizia che Gaia Calaresu dell’Asd circolo canottieri G. Sannio farà parte del gruppo dei 32 atleti Under 14 che prenderanno parte, dal 26 al 31 agosto prossimi, all’ “Italian Youth Camp 2024”, il collegiale di sviluppo tecnico ed educativo in programma presso le strutture del centro nazionale di preparazione olimpica e paralimpica.

Un prestigioso traguardo per il sodalizio presieduto da Nino Ruggiu che continua nell’ottimo lavoro portato avanti da tantissimi anni per la crescita di questo sport che in città trova sempre numerosi estimatori. Un plauso arriva anche dall'assessore allo sport Marco Naitana. «Anche il nome dell'amministrazione comunale e credendo di interpretare i sentimenti di tutta la città, mi sento di esprimere la gioia per questo traguardo che premia l’attività d' eccellenza fatta dallo storico sodalizio Sannio».

Una convocazione che arriva tra l’altro all’indomani del raduno che le ragazze della nazionale under 19 hanno effettuato proprio a Bosa nelle acque del fiume Temo. Concluso lo scorso 2 agosto, era guidato, tra gli altri, dal capo allenatore Massimo Casula di origini bosane, che conosce bene i luoghi scelti per far preparare al meglio il team azzurro di canottaggio.

© Riproduzione riservata