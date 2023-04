Stefano Domenicali, presidente e Ceo della Formula 1, ha incontrato i funzionari di Hanoi e del governo vietnamita per discutere la possibilità di ospitare una gara nella capitale il prossimo anno, come riferito dal quotidiano Vietnam Express.

Il Vietnam, assieme al Sud Africa, è una delle candidature forti per entrare a far parte del calendario 2024, e che Domenicali abbia fatto tappa nel paese asiatico mentre era diretto in Australia fa ben sperare. Il Comitato popolare di Hanoi non ha ancora confermato la notizia. Il primo Gran Premio del Vietnam si sarebbe dovuto disputare sull'Hanoi Street Circuit, un circuito misto, in parte cittadino e in parte permanente.

La pista era stata costruita accanto al My Dinh National Stadium, nell'aprile 2020, ma dopo vari rinvii a causa del Covid, Hanoi ha annullato ufficialmente l'evento.

Al momento, l'area è stata restituita al dipartimento della cultura e dello sport di Hanoi e parte delle infrastrutture è utilizzato per eventi sportivi nazionali.

