Nella prima Supercoppa italiana di footvolley della storia, che si è appena conclusa a Rimini, la Footvolley Sassari, unica formazione partecipante dalla Sardegna, si è classificata al 17esimo posto, su 40 squadre partecipanti. Un risultato comunque onorevole, visto che alla manifestazione partecipavano diverse società che praticano questo sport, nato nelle spiagge di Rio de Janeiro, da diversi anni.

"È stata un’esperienza bellissima, che ci ha permesso di crescere ulteriormente - spiega l'allenatore e presidente Carmelo Ortu - Possiamo migliorare e lo dimostreremo nella prossima tappa nazionale del footvolley, che come società organizzeremo a fine luglio in Sardegna, a Sorso o San Teodoro”.

" In piena stagione turistica - conclude - sarà anche un modo per far conoscere meglio il nostro meraviglioso sport, una pallavolo giocata con i piedi nella sabbia, dove occorre preparazione fisica, ma anche tanta tecnica".

Oltre alla tappa sarda, quest'estate il footvolley nazionale prevede tornei a Pesaro, Civitanova, Milano e Roma. A Rimini la Supercoppa è stata vinta proprio da una società romana: la Jacopucci e Graziani.

