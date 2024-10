La Ferrini passa il turno nella Coppa Italia femminile. E’ servito uno spareggio con il Cus Pisa per consentirle l’accesso al Round 2 della competizione. Si è giocato a Roma, in campo neutro come voluto dal regolamento della Coppa, la Ferrini ha vinto 5-0. Lo spareggio designava l’ultima squadra ad accedere al Round 2, tra la seconda del girone E, la Ferrini, e la seconda del gruppo D, il Cus Pisa, squadra di seconda divisione. La differenza stava nella composizione dei gironi, cinque squadre in quello del Cus Pisa, due nel girone E risolto con due vittorie dell’Amsicora sulla Ferrini. Due squadre della serie A Élite nello stesso girone, entrambe finaliste nella scorsa edizione. Quest’anno non sarà così, Amsicora e Ferrini saranno nuovamente di fronte domenica prossima, la vincente accederà alla Final Four in programma a Bra il 16 e 17 novembre.

Ieri a Roma la Ferrini non ha incontrato particolari resistenze, all’intervallo lungo era già avanti 4-0.

Ha aperto le marcature Lucia Sambenedetto, ha raddoppiato Lena Ivakhnenko. Spazio alle più giovani che ripagano, con la rete di Matilde Sirigu, prima del riposo timbra il cartellino Sara Muccelli.

Dopo il riposo, l’ultima rete la firma Delfina Granatto.

