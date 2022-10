La maturazione di Federico Ortu procede a passo spedito e il personale di domenica scorsa alla mezza Maratona di Valencia ne è la piena dimostrazione.

Il fondista di San Gavino ha corso i 21 km in 1h07’59’’, migliorando il suo precedente personale di 1h08’06’’ siglato il 9 ottobre a Pisa in occasione dei campionati italiani Assoluti sulla distanza. Un personale che fa ben sperare in vista della maratona, sempre a Valencia, che vedrà Ortu al via il 4 dicembre.

Per il portacolori del Cus Sassari la gara di domenica scorsa è stata tirata sin dalle prime battute: condizioni climatiche buone, tanti gli atleti di livello, partenza a 3’05’’ a chilometro per i primi 5000 poi un rallentamento in modo da gestirsi e prosieguo della gara a un ritmo poco superiore ai 3’10’’ che gli ha concesso di migliorarsi ulteriormente, realizzando anche la migliore prestazione sarda stagionale sulla mezza maratona.

“La partenza è stata molto tirata’’, il commento di Ortu, “partendo più cauto potevo fare meglio ma sono comunque soddisfatto e felice di essermi migliorato’’.

E a proposito di miglioramenti, sono stati vari quelli ottenuti da Ortu nel corso della stagione: ha, infatti, limato il suo personale anche sui 5000, correndo in 15’34’’49, e sui 3000 in 8’56’’65. Ora l’obiettivo è la Maratona di Valencia del 4 dicembre. “Siamo a metà della preparazione, in piena fase di carico’’, conclude Ortu. “Adesso mi concentrerò sui lunghi da due ore e mezzo e sui medi di rifinitura. Riposarmi nel periodo estivo mi è servito tantissimo per ricaricare le pile. Proseguiamo con gli allenamenti, sarà il cronometro a decretare quanto valgo sui 42 km’’.

