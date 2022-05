Gianmario Fancello, ventottenne judoka nuorese, ha ricevuto ieri l’omaggio in Municipio dopo la vittoria a Ostia. Il 24 aprile l’atleta della società sportiva Gigliotti ha conseguito il titolo di campione italiano nella categoria 55 kg di judo Fisdir (Federazione sportiva paralimpica), primo sardo in assoluto a competere e vincere a questi livelli. Lo hanno accolto il sindaco Andrea Soddu e l’assessore Fabrizio Beccu, assieme all’allenatore Giovanni Andrea Gigliotti e alla responsabile regionale della Fisdir Carmen Mura. Gli hanno donato la pergamena e un libro sul Monte Ortobene.

«Sono felice e ringrazio la mia famiglia, Giovanni il mio allenatore e tutti i miei compagni - ha detto il judoka -. È stata un’avventura incredibile, vorrei far capire ai genitori dei ragazzi con disabilità che non bisogna arrendersi o rinunciare allo sport e che l’impegno e la fatica servono ad avere risultati così grandi. Dedico la vittoria a chi ha creduto in me e mi ha supportato, a chi sogna di fare il mio percorso, al mio allenatore, a mamma, a mio fratello Patrick, ma le medaglie sono solo mie. Voglio continuare ad allenarmi per conservare il titolo e migliorare ancora». Ora proseguirà gli allenamenti in attesa di una probabile convocazione in Nazionale.

Sonia Deiana

© Riproduzione riservata