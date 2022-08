Proseguono i successi degli atleti italiani ai campionati europei di nuoto in corso a Roma.

50 DORSO – Silvia Scalia vince la medaglia d’argento con il tempo di 27"53. Oro alla francese Analia Pigree e bronzo all'olandese Maaike De Waard.

LIBERO COMBINATO SINCRO – Argento nel libero combinato sincro per la squadra azzurra composta da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala, Francesca Zunino che totalizza il punteggio di 92.6667. Oro per l'Ucraina con 95.2000, mentre il bronzo va alla Grecia con 89.4000.

SOLO LIBERO SINCRO – Giorgio Minisini vince il suo terzo oro, questa volta nel solo libero sincro totalizzando il punteggio di 88.4667. Alle sue spalle con l'argento lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio con 83.3333, bronzo per il francese Quentin Rakotomalala con 78.0000.

Minisini, che aveva scelto per l’esercizio tecnico “A plastic sea”, in tema ambientale, questa volta si è esibito sulle note di “Deus ti salvet Maria”, l’Ave Maria in sardo, con la voce di Mark Harris.

Mentre Linda Cerruti, nella stessa specialità, si porta a casa l’argento con il punteggio di 92.1000, l'oro va all'ucraina Marta Fiedina con 94.6333. Bronzo per l'austriaca Alexandri Vasiliki con 91.8333.

200 RANA – Il 33enne veronese Luca Pizzini è medaglia di bronzo nei 200 rana con il tempo di 2:09:97. Vince l'oro l'inglese James Wilby, mentre l'argento va al finlandese Matti Mattsson.

4x100 STILE LIBERO – Oro per l’Italia nella 4x100 stile libero con il tempo di 3:10:50. La staffetta composta da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo chiude davanti all'Ungheria di Milak (argento) e alla Gran Bretagna (bronzo).

