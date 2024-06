Splendida Italia sotto gli occhi di Sergio Mattarella, oggi in tribuna all’Olimpico per seguire le gare degli europei di atletica leggera.

Prima l'azzurro Alessandro Sibilio conquista la medaglia d'argento nella gara dei 400 hs degli Europei di Roma, correndo in 47"50, nuovo primato italiano. Oro al norvegese Karsten Warholm, dominatore della disciplina e campione olimpico.

Una grande impresa cui poco dopo si aggiunge lo splendido oro di Nadia Battocletti, che bissa nei 10mila il trionfo ottenuto pochi giorni fa nei 5mila. La campionessa poi sale in tribuna a salutare il Capo dello Stato.

Sergio Mattarella in tribuna (Ansa)

Alla fine, a chiudere la grande serata italiana, arriva l’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Il campione olimpico, dopo aver tentennato a 2,26 e 2,29, supera 2,31 al primo tentativo e poi salta ancora, con tutti gli altri già eliminati. Prima 2,34, poi lo show: toglie le molle dalle scarpe, salta anche a 2,37 e lo supera al primo tentativo mandando in visibilio lo stadio e laureandosi campione con ampio distacco rispetto al secondo, l’ucraino Lavskyy, che non va oltre i 2,29. È il miglior tempo mondiale dell’anno e il record dei campionati. Poi il campione sale in tribuna da Mattarella, anche lui.

Per l’Italia quello di Tamberi è il decimo oro di questa edizione degli europei che ci vede come dominatori del medagliere.

