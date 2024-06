«La vittoria era alla mia portata e non sono stato in grado di coglierla. L'amarezza è tanta». Così Filippo Tortu dopo l’argento nei 200m agli europei di Roma.

«Ero concentrato su me stesso – ha spiegato ai microfoni della Rai – non ho fatto una buona gara, mi sono contratto dopo 150 metri e non sono riuscito a mettermi in moto facendo fatica. È come se zoppicassi sulla gamba sinistra, mi sono incassato e quasi quasi cadevo. Ho rischiato di volare, il dispiacere è tantissimo».

Poi, sulla possibilità di rifarsi con la staffetta ammette che «è uno degli obiettivi dell'europeo, ma in questo momento ho bisogno di digerire quanto fatto e se potrò rifarmi con la staffetta ce la metterò tutta», conclude.

