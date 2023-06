La Bazooka Event riempie di pugilato la domenica sera di Maracalagonis. Al palasport (ore 18 ritrovo per le operazioni di peso, ore 20 l’inizio della serata, biglietti al botteghino sul posto) va in scena una riunione allestita dall’ex campione della Comunità Europea dei pesi welter, imperniata sulla sfida tra i pesi piuma Nicola Mancosu (ruolino 4 vittorie, 5 sconfitte) e il moldavo Marius Col (2-11). Per il pugile nato a Iglesias 28 anni fa e affiliato alla Villacidro Boxe, un passo di avvicinamento verso un possibile titolo internazionale. Nel sottoclou anche tre match Èlite (spicca quello tra i 71 kg Matteo Virdis e Michele Chessa) e due giovanili, oltre a un’esibizione femminile. Come nello stile di “Bazooka”, la serata non vivrà di sola boxe, ma tra i match ci saranno brevi intermezzi di danza moderna.

Durante uno di questi intermezzi, Abis presenterà il nuovo progetto “Boxando si cresce”, mirato ai giovani e al contrasto dell’odioso fenomeno del bullismo.

