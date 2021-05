Una bruttissima caduta da cavallo nell'ottobre scorso. Un mese e mezzo bloccata, senza camminare. Poi è risalita in sella e alla prima gara ha conquistato con Bellissima 40 il secondo posto ai Campionati Italiani di Dressage nel Freestyle F-Esperti + Gentleman. Come un anno fa, la cagliaritana Laura Piras è ancora argento nella specialità del dressage che prevede figure obbligatorie composte in libertà, dove il cavallo deve seguire anche la musica che non è sottofondo ma fa parte della prova. E la prova è iniziata con la canzone "Bella Ciao".

Il binomio del Circolo Ippico Boscovivo di Sarroch ha chiuso al secondo posto nella manifestazione nazionale disputata presso il Riviera Resort di San Giovanni in Marignano (Rimini) .

Laura Piras confessa: “Dopo la caduta non riuscivo a camminare, ma un mese e mezzo dopo sono risalita in sella. Ho ancora dei postumi, questa gara l'ho affrontata col solo obiettivo di rimettermi in gioco, di riprendere a gareggiare".

Allieva di Alberto Sanna Randaccio, che la segue da quando era bambina e montava i pony, Laura Piras è diventata anche istruttrice ed è la punta di diamante di un movimento che sta fiorendo grazie anche all'attenzione e spinta della Fise Sardegna. Due anni fa la Rappresentativa Sarda è arrivata quinta in Coppa delle Regioni.

© Riproduzione riservata