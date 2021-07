Gabriele Motzo e Giulia Innocenti sono i vincitori nella manifestazione provinciale su pista di 3000 metri, disputata nello stadio comunale di atletica leggera a Cagliari. Motzo (Isolarun) ha fermato il cronometro a 8:36.15. Alle sue spalle Federico Ortu (8:57.68) del Cus Sassari, Claudio Solla (8:59.29) della Cagliari Marathon, Roberto Melis (9:01.35) della Cagliari Atletica Leggera e Mario Lagana (9:07.32) dell’Atletica Maracalagonis I.S.D.G.P.

"Gabriele Motzo con Riccardo Spanu hanno preso subito vantaggio”, racconta Roberto Melis. “Spanu dopo due chilometri si è fermato. Dietro un gruppetto di 5, 6 atleti. All’ultimo giro siamo rimasti in tre. Ortu e Solla mi hanno preceduto. Sono comunque soddisfatto”, continua l’atleta classe 1977 protagonista anche il tre luglio scorso nei 1500 metri a Selargius (4:18.57).

"E’ andata bene ma sono consapevole di poter far meglio. Mi è mancato il finale. L’atletica non regala niente”. Melis riesce a stare al passo con i più giovani. Grande protagonista anche il padre di Roberto, Giovanni (classe 1944). L'ex campione italiano dei 5000, 1500 e 800 metri ha chiuso in 13:29.39, sua miglior prestazione stagionale nella distanza. “Una grande emozione partire in griglia con mio babbo – chiude Roberto -. Aspettarlo all’arrivo. Mi sorprende sempre di più. In particolare la sua tranquillità nell’affrontare gare così toste”.

Bene anche Lagana che aveva ottenuto il primo posto nei 1500 metri a Selargius. Per lui personale nei 3000 metri. “Sono riuscito a migliorare di quasi 30 secondi. Non mi fermo qua. Ringrazio il tecnico Arturo Zullo".

Nella gara femminile Innocenti del Cus Cagliari ha battuto (10:34.12) le atlete della Cagliari Marathon Viola Casciu (10:38.13) e Ambra Matta (11:50.30). Giù dal podio Giulia Saiu della Villacidro Triathlon e Donatella Saiu (Cagliari Atletica leggera).

