Si è svolta oggi al palazzetto dello sport di Bari Sardo la Coppa Italia 2024 di karate organizzata da Wukaeda. La manifestazione era valida per il ranking nazionale. All’evento hanno partecipato oltre 300 atleti di diverse categorie provenienti da tutta Italia. «È un orgoglio per noi ospitare manifestazioni di questa portata con la partecipazione di numerose associazioni sportive e, in particolare, tanti bambini, ragazzi appassionati di questo sport». È il commento di Nicola Angius, assessore comunale allo Sport.

«Questa manifestazione - ha proseguito l’esponente della Giunta di Ivan Mameli - è stata anche un’opportunità per riflettere su come lo sport sano possa rappresentare anche un riferimento educativo, proprio nell’ottica della formazione non solo fisica, ma morale e sociale, con un compito determinante nella crescita e nella vita delle persone».

L’amministratore ha ringraziato gli organizzatori per un evento che ha dato una spinta al settore turistico, in virtù delle presenze che si sono registrate tra ieri e oggi: «Ringrazio Christian Moi e tutti coloro che hanno collaborato e creduto nell’iniziativa, in particolare il presidente nazionale Rosario Selman, i maestri Gino Emanuele Melis e Giancarlo Melis, presidente del comitato regionale, docente nazionale e responsabile in Sardegna, appartenenti alla società sportiva Karate-Do Funakoshi di Quartucciu».

