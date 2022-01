Un terribile incidente ha messo fine alla vita di Cristian Ghilli, 19 anni, campione mondiale juniores di tiro a volo (skeet). Ieri era insieme ad alcuni amici nei boschi di Montecatini Val di Cecina, nel Pisano, per una battuta di caccia quando un colpo è partito accidentalmente dal suo fucile mentre si era piegato per raccogliere i bossoli. Lo sparo lo ha raggiunto all’addome e a una mano.

Subito soccorso, è apparso immediatamente in condizioni molto gravi. Trasportato in codice rosso in ospedale a Cecina, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per arrestare l’emorragia ma il giovane è morto nel corso dell’operazione.

"Cristian era un ragazzo solare, scherzoso e divertente, con un sorriso sempre pronto da sfoderare, amico di tutti, generoso, gentile, leale – ha scritto su Facebook la Fitav Toscana – . Temibile avversario ma solo in pedana, con l'attitudine morale di un Vero Campione, e la grandezza agonistica pari ad un Professionista, anche se ancora di così giovane età. Tutta Fitav Toscana lo ricorda per le sue imprese sportive, ma soprattutto per il bravo ragazzo che era, e per tutti i momenti spensierati e felici trascorsi insieme, in pedana e fuori, in trasferta o agli allenamenti, parte insieme a lui di un percorso bellissimo che è quello del Settore Giovanile, attraverso cui era cresciuto molto come agonista e come persona”.

