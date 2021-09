La medaglia d’oro conquistata nel giavellotto da Daniel Dean Pembroke, atleta trentenne inglese che vive in Sardegna, alle ultime Paralimpiadi di Tokyo in dono a uno dei sette ragazzi Down che sta partecipando alla “Route21 Chromosome on the Road”, il giro d'Italia in Harley organizzato da Gian Piero Papasodero.

La consegna è avvenuta a Cala Gonone, frazione di Dorgali in provincia di Nuoro, dove la Route21 è approdata per una delle tappe della settima edizione del tour. Proprio qui Daniel vive per buona parte dell'anno insieme alla sua compagna sarda, Martina.

L'atleta paralimpico e il giovane biker si sono ritrovati al bar Retrovino, che ha organizzato un rinfresco in onore dei suoi ospiti speciali, mentre in sottofondo risuonavano l'inno nazionale italiano e inglese.

"In lui ho visto la mia stessa determinazione ad affermare la sua normalità - ha dichiarato l'atleta paralimpico - a vivere la vita al meglio delle sue possibilità. Gli ho donato la mia medaglia per dimostrargli che se ci credi veramente i sogni si realizzano, nonostante tutto. Ho avuto occasione di parlare anche con Gian Piero Papasodero e sono rimasto sorpreso e ammirato dal suo progetto. La Route21 è una bellissima iniziativa che arricchisce i ragazzi che vi partecipano".

Organizzata dall'associazione Diversa-Mente di Verona e partita il 4 settembre da Cervia, nel suo lungo viaggio la Route21 tocca ben 25 città tra cui Monza, Genova, Pontedera, Ancona, Crotone, Salerno, Catania, e poi di nuovo su verso Roma e Viterbo, dove si concluderà domenica 3 ottobre.

(Unioneonline/l.f.)

