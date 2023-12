Si conferma un grande successo CagliariRespira. La mezza maratona, giunta alla XV edizione, si conferma una delle più partecipate della Sardegna.

Record di iscritti alla 21 km, regina della manifestazione: sono 1.050. Oltre 3mila invece i partecipanti se si considerano anche la KARALIStaffetta, la SEIKaralis e i numerosi bambini presenti alle KIDSRun di sabato pomeriggio.

Un fortissimo maestrale ha reso più difficile la corsa, ma gli atleti hanno comunque passato una bella giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

La mezza maratona è stata vinta da Simon Kibet Loitanyang (U.P. Policiano Arezzo Atletica) in 1:07:43, sempre in testa fin dalle battute iniziali. Dopo la vittoria del 2021, riconferma il secondo posto del 2022 Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) con un tempo di 1:10:29. Terzo Ismail El Haissoufi (Atl. Rimini Nord Santarcangelo).

Tra le donne trionfo di Claudia Pinna del Cus Cagliari (1:20:43, davanti Elisabetta Orrù (Atl. Edoardo Sanna Elmas) e Roberta Ferru (Asd Cagliari Atletica Leggera)

Vincono la KaraliStaffetta maschile Antonio Nuvoli e Jyotish, la femminile Angela Addis e Valeria

Baltolu (Academy Atletica Olbia) e la mista Adriana Dessì e Valerio Caredda (GS-Ogliastra).

Un successo anche sul versante della solidarietà: le associazioni che hanno aderito potranno finanziare i propri progetti e obbiettivi grazie alla vendita dei pettorali della SeiKilometri non competitiva. Gara a cui hanno preso parte in gran numero gli stessi membri delle associazioni.

(Unioneonline/L)

