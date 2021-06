Una manifestazione sportiva speciale al via a Cagliari il 21 giugno. Si tratta della settima edizione di "Cagliari No Limits 2021", evento cui parteciperanno 110 atleti con disabilità cognitiva.

"È importante che anche il settore turistico incontri nelle azioni di governo la sua parte più nobile, ovvero quella relativa all'inclusione sociale - ha dichiarato l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, illustrando il cartellone di Cagliari No Limits - anche a nome del presidente Solinas voglio ringraziare queste associazioni per averci dato l'opportunità di aiutarle".

Per Chessa il connubio inclusione sociale-sport-turismo “è la chiave per rendere la Sardegna sempre più protagonista dei grandi eventi". D'altra parte, ricorda, "il Protocollo d'intesa firmato ieri dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia e dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, inquadra i grandi eventi sportivi quali veicoli per la ripresa turistica". E, "la nostra mission - conclude l'esponente della Giunta Solinas - è rendere la Sardegna l'Isola dello sport e dei grandi eventi".

