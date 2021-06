Cresce nel Sassarese, e non solo, la febbre della boxe e l'attesa per il match Cristian Zara - Vincenzo Picardi, valevole per il titolo italiano professionisti dei pesi Gallo. L'incontro si disputerà a Stintino venerdì 6 agosto. Zara, pugile sassarese di 23 anni, tenterà di strappare la corona a Vincenzo Picardi, esperto boxeur di Casoria. Se si esclude Tore Erittu, un altro tricolore in provincia manca da troppe stagioni. I tanti appassionati sardi sperano sia la volta buona.

Stamattina a Stintino definiti importanti dettagli dell'incontro con l'Amministrazione comunale, che patrocina la manifestazione. Innanzitutto il match si terrà in Piazza dei 45, un largo atrio adatto a manifestazioni di questo tipo, che sarà aperto al pubblico ma dovrà anche tenere conto delle misure anti Covid. Alla riunione operativa di oggi col sindaco di Stintino Antonio Diana era presente Maurizio Muretti, allenatore di Cristian Zara e Mario Loreni, bresciano, uno degli uomini più importanti del pugilato italiano, manager di entrambi i contendenti.

"Stintino è un luogo meraviglioso che ben si adatta a questi eventi - spiega Mario Loreni - Ho trovato inoltre un'Amministrazione attenta e disponibile. Sono convinto che Zara - Picardi sarà un bel combattimento: la freschezza di Zara contro l'esperienza di Picardi. Io ovviamente sarò neutrale: che vinca il migliore. Spero comunque di riportare altri eventi simili nell'Isola. La Sardegna - conclude - vanta una notevole tradizione pugilistica e lo merita".



