Ottimo comportamento dei pugili sassaresi ai campionati nazionali di boxe Elite Under 22, che si sono appena conclusi a Cascia, località in provincia di Perugia. Gabriel Pirino, 19 anni, ha conquistato il bronzo nella categoria dei 52 kg. Stesso piazzamento per Samuele Canu, 21 anni, nella categoria dei 56 kg. Entrambi sono portacolori della Nord Ovest Academy Boxe di Sassari, una giovane società nata appena nel 2018.

Pirino ha superato nei quarti il forte Guastella, ma in semifinale, dopo un ottimo match, si è dovuto arrendere al siciliano Sciacca, che poi ha vinto il titolo contro il cagliaritano Lorenzo Fais. Più complicato il percorso di Samuele Canu. Negli ottavi il pugile sassarese ha sconfitto il laziale Spada, nei quarti Desantis (Fiamme Oro), prima di arrendersi di misura in semifinale all'italo-marocchino Al Mourchid.

Soddisfatto Claudio Iannarelli, istruttore capo dei due pugili ( coadiuvato da Marco Fonsa e Alessia D'Addario): "Per una nuova società come la nostra abbiamo ottenuto uno splendido risultato - afferma - Con un po' di fortuna Pirino e Canu sarebbero potuti approdare in finale. Ma va bene così, non ci lamentiamo. Entrambi sono giovani e hanno ampi margini di miglioramento, se continueranno ad allenarsi con questa serietà e intensità". Nella stessa rassegna, bronzo anche per il turritano Daniele Oggiano.

Nella foto al centro l'istruttore capo Claudio Iannarelli, alla sua destra Gabriel Pirino, a sinistra Samuele Canu ( foto Tellini)

