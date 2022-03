Doppio argento per l'Italia alle paralimpiadi invernali di Pechino 2022, con il portabandiera azzurro Giacomo Bertagnolli secondo con il tempo di 1'51″02 nello Slalom Gigante vision impaired con la sua guida Andrea Ravelli, e René De Silvestro secondo nello slalom gigante di categoria sitting.

Per Bertagnolli si tratta della terza medaglia in questi Giochi: "Purtroppo manca la medaglia d'oro. Abbiamo disputato due belle manche ma loro sono stati più bravi - le sue parole - non si può sempre voler tutto, lo prenderemo come insegnamento per il futuro, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato". Oggi a batterlo c'è stato solo un grande Johannes Aigner, autore di una seconda prova ineccepibile chiusa con il tempo di 1'49″34.

"E' comunque una medaglia d'argento e non bisogna lamentarsi - ha proseguito l'alfiere azzurro -. Da qui bisogna ripartire per riprenderci l'oro (che Bertagnolli ha vinto nella Supercombinata, ndr). Sono migliorato tanto ma gli altri hanno fatto come me se non di più. Con Aigner sarà una battaglia dura da qui fino a Milano Cortina. Le gare si vincono se tiri fino in fondo: ora testa allo Slalom, dove vogliamo fare bene".

"E' la prima medaglia qui a Pechino, significa tanto - le parole di De Silvestro - Vuole dire che sono molto migliorato dopo PyeongChang, significa tanto anche per chi mi ha allenato e per i miei familiari che sono in Italia. Ora l'obiettivo è lo Slalom, posso dire la mia, spero in un'altra medaglia".

L'Italia ha ora quattro medaglie complessive a questi Giochi di cui una d'oro e tre d'argento.

