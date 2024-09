Inizia con un tennistico 6-2 sull'Estonia il cammino dell'Italia maschile nell'Ebsl Superfinal 2024, la fase finale degli Europei iniziata oggi ad Alghero.

Gli azzurri, campioni in carica, ci hanno messo un secondo per sbloccare il risultato: calcio d'inizio di Josep jr. e Giordani insacca da metà campo. Il raddoppio arriva con Remedi, che viene atterrato da Rahnik e si presenta sul dischetto: portiere spiazzato e 2-0.

Nel secondo terzo, capitan Zurlo festeggia le duecento presenze in maglia azzurra con una magia di testa: rinvio della difesa e lui, con i piedi sulla linea di fondo campo, più vicino alla bandierina che al palo, inventa un colpo di testa a effetto che supera il portiere e si infila sul palo più lontano. Il poker azzurro è firmato da D'Agostino, che da centrocampo recupera un pallone respinto dalla difesa ospite e insacca. Il 5-0 arriva per merito del portiere Casapieri, che capitalizza nel migliore dei modi un calcio piazzato dal limite della sua area. Prima della seconda sirena, Ragnar, muovere il risultato estone.

Nell'ultimo terzo di gara, Giordani libera di tacco Josep jr sulla sinistra, tiro e palla che sbatte sul palo: Nommiko non riesce a fermarsi e deposita la sfera nella propria rete. Il 6-2 è di Lilleorg, pronto sottomisura a deviare in rete un cross di Munskind.

Nell'altra sfida del girone A, la Spagna ha battuto 5-2 la Germania. Domani Estonia-Spagna e, alle 18, Italia-Germania.



ITALIA-ESTONIA 6-2.

Italia: Casapieri, Josep Jr, Remedi, Giordani, Zurlo, Paterniti, Genovali, Sciacca, Alla, Fazzini, D’Agostino, Andriani. Ct Del Duca.

Estonia: Rahnik, Alvali, Ragnar, Lilleorg, Marmor, Munskind, Lepik, Kotter, Nommiko, Kigaste. Ct Aniko.

Arbitri: Vitalij Gomolko (Lit), Csaba Baghy (Ung), Francisco Costa (Por).

Reti: 1’ Giordani, 8’ Remedi, 1’st Zurlo, 4’st D’Agostino, 5’ Casapieri, 8’ Ragnar (E), 2’tt aut. Nommiko, 12’ Lilleorg (E).

