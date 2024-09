Inizia con una netta vittoria per 7-0 sulla Repubblica Ceca l'avventura dell'Italia femminile nell'Ebsl Superfinal 2024, la fase finale degli Europei iniziata oggi ad Alghero.

Le azzurre sbloccano il risultato grazie a una sfortunata autorete di Portychova che, su traversone dalla sinistra di Vecchione, interviene per anticipare Penzo, ma si incarta e infila la propria porta. Raddoppio grazie a un diagonale di capitan Privitera.

Nel secondo terzo, tris azzurro con un tiro libero di Taina Santos,

Nell'ultima parte di gara, altre quattro reti italiane: Vecchione su punizione da metà campo, Privitera che capitalizza nel migliore dei modi una triangolazione con Penzo, Massa che trova la zampata dopo che il portiere aveva salvato su Taina Santos, e Nietante che si fa trovare pronta sul secondo palo e insacca di testa un cross proveniente dalla sinistra. Per Massa e Nietante sono le prime reti in maglia azzurra.

Nell'altra sfida del girone A, il Portogallo batte 4-3 l'Ucraina.

Domani si giocherà Portogallo Repubblica Ceca, mentre le azzurre torneranno in campo giovedì, alle 16.45, contro l'Ucraina.



Italia-Repubblica Ceca 7-0.

Italia: Galloni, Ferrazza, Penzo, Vecchione, Privitera, Nietante, Massa, Pisa, Illiano, Parnoffi, Naticchioni, Taina Santos. Ct Del Duca.

Repubblica Ceca: Mikinova, Pychova, Dlouha, Novotna, Kozarova, Portychova, Chocholousova, Matejkova, Duchatschova, Hruskova, Kvizova. Ct Lukic.

Arbitri: Nikolaos Manouras (Gre), Lukasz Ostrowski (Pol), Alejandro Valero (Spa).

Reti: 3’aut. Portychova (R), 11’ Privitera, 7’st Taina Santos, 4’tt Vecchione, 9’ Privitera, 11’ Massa, 12’ Nietante.

© Riproduzione riservata